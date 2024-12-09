Eğlence mekanlarına sahte içki denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde sahte ve kaçak içkiden kaynaklanan ölümler nedeniyle çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı uygulamada, eğlence mekanlarında sahte içki denetimi yapıldı.

