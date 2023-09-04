Eğlence merkezinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde 2 Eylül akşamı iddiaya göre, eğlence merkezinde T.U. ile Recep İlhan (53) ve E.Ç. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.



T.U. (24), belindeki bıçakla İlhan ve E.Ç.'yi çeşitli yerlerinden yaralayıp kaçtı.



İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Recep İlhan, sağlık görevlileri tarafından kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



E.Ç. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alındı.



Polis, şüpheli T.U.'yu yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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