Eğlence merkezinde yemek 'pahalıya patladı'

Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde bir eğlence merkezinde toplanıp yemek yiyen 10 kişiye 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı.



Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezindeki bir eğlence merkezini takibe aldı.



Corona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerinden çıkan 10 kişi yakalandı.

İçeride yemek için toplandıklarını iddia eden kişilere sosyal mesafe kuralına uymamaktan 3 bin 150’şer, toplam 31 bin 500 lira para cezası verildi.

Kapalı olması gereken eğlence merkezine de idari işlem yapıldı.