Eğlence merkezindeki laf atma kavgası sokağa taştı
Bartın'da bir eğlence merkezinde laf atma meselesi yüzünden iki grup arasında kavga çıktı. Sokağa taşan kavgada iki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Bartın Köyortası Mahallesi'nde bulunan bir eğlence merkezinde laf atma kavgası nedeniyle 2 grup arasında tartışma çıktı.
İçeride başlayan tartışma sokağa taşarken, bölgeye çok sayıda polis, bekçi ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri biber gazı sıkarak kavgaya müdahale ederken, etkisiz hale getirilen 2 kişi gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin sokakta geniş güvenlik tedbiri aldığı olayda, gözaltına alınan şahısların önce sağlık raporu için hastaneye, ardından ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenildi.
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