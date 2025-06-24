"Eğlence olsun" deyip eve torpil attılar

YAKALANIP SERBEST BIRAKILDILAR



Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Ekipler, şüphelilerin M.A. (18) ve T.S. (18) olduğunu tespit etti. İki şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından "Silahla yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



EĞLENCE MAKSATLI YAPMIŞLAR



Şüphelilerin ifadelerinde; baba ile oğlunu tanımadıklarını, torpili eğlence amaçlı attıklarını söyledikleri öğrenildi.



"OĞLUM HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİ"



Torpil satışının yasak olduğunu ancak buna rağmen bakkallarda satışının devam ettiğini söyleyen dondurmacı Kemalettin Uludağ, "Kimseyle bir sorunumuz yok. Böyle bir olayda bizim suçumuz ne? Uyuyan oğlumun üzerine torpil isabet etti. Göğsündeki torpili görünce alıp, atmaya çalışırken de elimde patladı. Hem ben hem de oğlum yaralandı. Torpili fark etmesem ve müdahale etmesem o torpil elimde değil, oğlumun göğsünde patlayabilirdi. Belki de oğlum bu olayda hayatını kaybedebilirdi." dedi.