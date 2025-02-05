Eğlence sonrası kavga: İş yerini kurşunlatıp helallik istediler

Yenimahalle Abdülhalik Caddesi'nde bulunan berber dükkanı sahipleri S.G., Eyüp Kaya ve oto galeri işletmecisi F.D., arkadaşları İ.Y.I., F.B., S.Ö. ile eğlenmek için bir araya geldi.



Grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken tarafların birbirlerinden şikayetçi olmayarak dağıldığı öğrenildi.

Gece saat 02.45 sıralarında Eyüp Kaya ve S.G.'nin sahibi olduğu berber dükkanına otomobille gelen şüpheliler kapalı olan iş yerine kurşun yağdırdı.



Bir süre sonra aynı şüpheliler, F.D.'nin işlettiği oto galeriye giderek 4 el ateş etti.

"BURAYA GELİP HELALLİK İSTEDİ"



Olay günü yaşadıklarını anlatan Eyüp Kaya, "Muhabbet ederken, bir anda kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırdık. Ondan sonra dağıldık. Gece 02.45 civarında dükkana sıkılmıştı. Kavga edecek bir şey yoktu." dedi.



Kaya, şüphelilerin helallik istediğini de dile getirdi.



Evin bodrumuna gizlenmiş olarak bulunan bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

PENDİK ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI



Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayların ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



İş yerlerini kurşunlayan şüphelilerin, 13 suç kaydı olan İ.Y.I., 4 suç kaydı olan F.B. ve 12 suç kaydı olan S.Ö. olduğu tespit edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.