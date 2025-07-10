9 ilde ortalama hız denetimleri başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bugün 9 ilde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine başlanacağını duyurdu.

9 ilde ortalama hız denetimleri başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından, denetimlerine ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas ve Van illerini kapsayan karayollarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine 10 Temmuz 2025 (bugün) tarihi itibari ile başlanılacaktır" denildi. 

9 ilde ortalama hız denetimleri başladı - 1

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