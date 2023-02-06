EGM: Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 13 hesap tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili sosyal medyada korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunan 13 hesap yöneticisi tespit edildiğini ve ilgili birimlere gönderildiğini açıkladı.

EGM: Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 13 hesap tespit edildi
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

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Emniyet Genel Müdürlüğü (), Kahramanmaraş'taki deprem sonrası provokatif paylaşımlar için harekete geçti, 13 hesap tespit edildi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem çevre illerimizde de hissedilmiştir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır.

Ayrıca Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili birimlere gönderilmiştir.''

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