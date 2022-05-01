EGM: e-Devlet sisteminde bulunan verilerin çalınması söz konusu değildir

EGM'den, e-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, sistemdeki verilerin çalınmasının söz konusu olmadığı belirtilerek "Son günlerde sosyal medya üzerinde e-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiası gündemde tutulmaya çalışılmaktadır. Son olarak 30 Nisan 2022 tarihinde gazeteci Fatih Altaylı da köşe yazısında aynı konuya değinerek daha önce yapılan açıklamaların aksine e-Devlet sistemindeki kişisel ve kurumsal verilerin çalındığı iddiaları ile kamuoyunda dezenformasyon yaptığı görülmüştür. e-Devlet sistemine yetkisiz erişim yapılarak sistemde bulunan verilere erişilmesi ve çalınması kesinlikle söz konusu değildir." denildi.

Bazı bireysel kullanıcıların sifrelerinin ele geçirilerek elde edilen bilgilerle dolandırıcılık yapıldığının belirtilerek, "Yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahıs hakkında adli işlemlere başlanmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir. Ayrıca resmi kurumların konu ile ilgili yaptığı açıklamaların aksine kamuoyunu yanlış bilgilendiren ve yönlendiren Gazeteci Fatih Altaylı hakkında da suç duyurusunda bulunulacaktır" açıklamasında bulunuldu.