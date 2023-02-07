EGM: Provokatif paylaşım yapan 63 hesap tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), deprem sonrasında sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen hesap sayısının 63'e çıktığını bildirdi.



EGM'den yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele tarafından yapılan çalışmada; 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/ Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 63 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiştir" denildi.