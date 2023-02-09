EGM: Provokatif paylaşım yapan 9 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş depremine ilişkin provokatif paylaşım yapan 9 kişi tutuklandı.

EGM: Provokatif paylaşım yapan 5 kişi tutuklandı Haberi Görüntüle

EGM'den yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 274 hesap yöneticisi tespit edildi.



31 kişi gözaltına alınırken 9'u tutuklandı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek, "Yürütülen çalışmalar kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır." denildi.

"DOLANDIRICILIĞA YÖNELİK İNTERNET SİTELERİ KAPATILDI"

Ayrıca depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaş üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 274 hesap yöneticisinin tespit edildiği ve ilgili birimlere gönderildiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 31 şahıs gözaltına alınmış, 9'u tutuklanmıştır. Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suiistimal etmek amacıyla oluşturulmuş; 24 adet Oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 4 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 3 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır."