EGM Temel Özel Harekat Kursu başvurusu ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özel Harekat Başkanlığınca düzenlenecek kursa, 30 yaşından gün almamış, emniyet hizmetleri sınıfı mensubu polis memuru ve üst rütbeli erkek personel kabul edilecek.



Kurs için 31 Ocak 2025 günü saat 17.00'ye kadar başvuru yapılabilecek.