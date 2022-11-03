EGM'den CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. EGM'nin dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun "hakaret", "iftira", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Türk milletini, devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarını işlediği savunuldu.

EGM'den CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

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Kılıçdaroğlu'ndan 'uyuşturucu' iddiasına ilişkin yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan 'uyuşturucu' iddiasına ilişkin yeni açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, EGM'nin dilekçesi, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 31 Ekim'de sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, kolluk kuvvetlerini hedef alan açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Videodaki beyanların gerçeği yansıtmadığı, asılsız ve dayanaksız beyanlarla EGM'nin karalanmak istendiği ifade edildi.

Uyuşturucuyla kararlı şekilde mücadele eden, görevini yerine getirirken büyük özveriyle çalışan teşkilata güvenin sarsılmasına yönelik paylaşımların düşünce açıklama ve yayma özgürlüğü ilkesine sığınılarak açıklanmasının mümkün olmadığı kaydedilen açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun "hakaret", "iftira", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Türk milletini, Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarını işlediği savunuldu ve hakkında bu suçlardan dava açılması istendi.​​​​​​​

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