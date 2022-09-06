EGM'den maaş promosyonu açıklaması

Polislere ödenecek maaş promosyonları tepkilere neden olurken EGM'den konuya ilişkin bir açıklama geldi. Aylık ödenecek miktarın 104 TL'den 300 TL'ye çıkarılarak yüzde 188 artış sağlandığı bildirildi. Ayrıca promosyonlara her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak.

Haberler 06.09.2022 - 14:56

EGM'den maaş promosyonu açıklaması

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) polislerin maaş promosyonu düzenlemesine ilişkin bir açıklama yaptı. 

Açıklamada, 18 Mart 2022'de Vakıfbank ile imzalanan maaş promosyon protokolünde polislere aylık ödenecek tutarın 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlandığını belirtildi.

''Protokolde ısrarla anlamamazlıktan gelinen bir nokta da promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak oluşudur'' ifadelerine de yer verilen açıklamada 300 TL'nin sabit bir rakam olmadığı açıklandı. 

Türk Teşkilatı'nın bugüne kadar olan en yüksek maaş promosyon ödemesi olduğu da kamuoyu ile paylaşılan basın açıklamasında yer aldı. 

EGM'den maaş promosyonu açıklaması - 1

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