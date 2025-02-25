EGO otobüsünü ateşe veren kişi gözaltına alındı
Ankara'da EGO otobüsünü yanıcı sıvı dökerek ateşe veren zanlı gözaltına alındı. Yangını söndüren otobüs şoförünün elinde ve yüzünde kısmi yanıklar meydana geldi.
Başkentte sabah saatlerinde Ulus-Kızılay-Ankara Şehir Hastanesi hattında sefer yapan M.D.'nin kullandığı EGO otobüsüne binen A.K., aracın içine yazılı kağıtlar astıktan sonra Ulus'ta sürücü kabini ve şoförün üzerine yanıcı sıvı dökerek ateşe verdi.
Yangın tüpüyle olaya müdahale edip yangını söndüren M.D.'nin el ve yüzünde kısmi yanıklar meydana geldi, otobüste ise hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheli A.K.'yi gözaltına aldı.
Hastaneye kaldırılan otobüs şoförü M.D., tedavisinin ardından taburcu edildi.
Zanlının çok sayıda suç kaydının ve psikolojik sorunlarının bulunduğu belirtildi.
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