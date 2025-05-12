Egzoz sesi kavgası: Biri balyozla saldırdı, diğeri silah çekti
Sakarya'da yüksek egzoz sesi tartışmasında emekli polisin evine balyozla saldıran motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Tartışma sırasında silahını çeken emekli polisi, mahalleli sakinleştirdi.
Sakarya'da yüksek egzoz sesi tartışması balyozlu, tabancalı kavgaya dönüştü.
Adapazarı'na bağlı Hızırtepe Mahallesi'nde arkadaşını motosiklet ile ziyarete giden M.S. ile mahallede oturan emekli polis H.K. arasında yüksek egzoz sesi nedeniyle tartışma çıktı.
BALYOZLA KAPIYI KIRDI
Tartışmanın ardından bölgeden ayrılan M.S., daha sonra balyoz ile mahalleye gelip H.K.'nin evinin kapısına zarar verdi.
Bunun üzerine emekli polis H.K. ruhsatlı tabancasını alıp dışarı çıktı.
Tartışan tarafları mahalleli sakinleştirirken, yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.
Tarafların karşılıklı şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Motosiklet sürücüsü M.S. gözaltına alındı.
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