'Ehliyet alamadın' kavgasında babasının boğazını maket bıçağıyla kesti

İstanbul Sancaktepe’de iddiaya göre, ehliyet sınavını geçemeyen 19 yaşındaki M.S.E. ile babası S.E. arasında evlerinin içinde 'Ehliyet alamadın, söylenmeye devam ediyorsun' şeklinde tartışma yaşandı.



Tartışmanın büyümesinin ardından sinirlerine hakim olamayan M.S.E. cebinden çıkardığı maket bıçağıyla babasının boğazını keserek yaraladı.



Şüpheli M.S.E. gözaltına alınırken, olay nedeniyle hafif yaralanan baba S.E. 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla emniyette ifade verdi.

EMNİYET KEMERİ TAKMADIĞI İÇİN SINAVDAN KALMIŞ



Baba S.E. ifadesinde, “Bugün direksiyon sınavı vardı. Emniyet kemeri takmadığı için sınavdan kalmış. Yapı olarak da sinirli bir çocuk. Ona sakin olmasını söylediğimde sınav esnasında da 3 kişinin böyle konuştuğunu, bu sebeple kaldığını söyleyerek söylendi. Arabanın kapısını da sertçe kapattı” dedi.

Evlerine girdikleri sırada oğlunun söylenmeye devam ettiğini söyleyen baba S.E., "Tartıştık, bağırdım. Kulağını çektim, yakama yapıştı. Annesi bizi ayırdı. Olaydan sonra boğazımda bir sıcaklık hissettim. Elimi boğazıma götürdüğümde elime kan gelince boğazımın kesildiğini anladım. Boğazımın arbede sırasında kesildiğini düşünüyorum. Oğlumdan şikayetçi değilim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

"DİREKSİYON SINAVIM KÖTÜ GEÇTİ CANIM BUNA SIKILMIŞTI"



'Şüpheli-müşteki' M.S.E. emniyetteki ifadesinde zaman zaman babasıyla tartıştığını, kendisinin sinirli biri olduğunu, eve geldiklerinde babasıyla tartıştığını, babasının kendisini darbettiğini ve bir süre sonra kendisinin de karşılık verdiğini söyledi.



Şüpheli ifadesinde "Babamın boğazını sıkıp karşılık verdim. Evden gitmek için eşyalarımı topladım. Poşet işi yapıyorum, iş için giydiğim pantolonda maket bıçağı cebimde olur” dedi.



M.S.E. bir anda maket bıçağını cebinden çıkararak babasını bıçakladığını, isteyerek yapmadığını ve olay nedeniyle babasından şikayetçi olmadığını söyledi.



Şüpheli M.S.E emniyetteki işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

ÖFKE KONTROLÜ NEDENİYLE HASTANEYE YATIRILACAK

Savcılık şüpheliyi 'Kasten yaralama' suçundan 'Öfke kontrolü amacıyla hastaneye yatırılması' şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti.



Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheliyi sevk edildiği suç maddesinden imza atmak, 'Öfke kontrolü amacıyla hastaneye yatırılması' şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi ve serbest bırakıldı.