Ehliyet almanın maliyeti uçtu

Ehliyet almanın maliyeti katlandı.

Ehliyet almak isteyen sürücü adaylarının 35 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Bu fiyat, ehliyet sınavının tek seferde geçilememesi halinde daha da artıyor.

İstanbul'da hizmet veren bir sürücü kursunun müdürü Ali Köseoğlu, devletin sürücü kursları için belirlediği en alt fiyatın 20 bin lira olduğunu söyledi.

Köseoğlu bazı kurslarda bu fiyatın 25-26 bin liraya kadar yükseldiği bilgisini verdi.

HARÇLAR VE SINAV ÜCRETLERİYLE MALİYET ARTIYOR

Maliyet yalnızca kurs ücretiyle sınırlı değil. Teorik ve direksiyon sınavının da bir bedeli var.

Köseoğlu maliyetlere bin 250 liralık e-Sınav harcı ile 2 bin liralık direksiyon sınav bedelinin de eklendiğini anlattı.

Adaylara her iki sınav için de dörder hak veriliyor. Eğer yazılı ve direksiyon sınavından geçilemezse, fiyat daha da yükseliyor.

MALİYET 35 BİN LİRAYA BULUYOR

Yazılı sınavda kalan aday, her sınav için bin 250 lira daha ödemek zorunda kalıyor. Uygulamada kalan aday ise iki ders daha almak zorunda.

Tüm bu kalemlere ehliyet kart ücreti diğer harçlar da ekleniyor.

Ehliyet harcı, kart ücreti, sağlık raporu gibi tüm kalemler toplandığında yaklaşık 35 bin liraya ehliyet sahibi olunabiliyor.