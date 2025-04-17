Ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girerken yakalandılar

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilkadım ilçesinde motorlu taşıtlar sınavına girmek üzere gelen bir kişinin sınav salonu girişinde yapılan üst aramasında, dışarıdan yardım almak amacıyla özel olarak kamufle edilmiş kopya düzeneği tespit edildi.



Yapılan aramada, bir adet mikro casus kulaklık, bir adet mikro yaka kamerası, bir adet mobil wifi cihazı ve bir adet veri aktarım cihazı ele geçirildi.



Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.



Soruşturma devam ediyor.