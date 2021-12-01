Ehliyet sınavında 20 bin liralık kopya düzeneğiyle yakalandı

Mersin'de ehliyet sınavında kopya çekmek için vücuduna 20 bin liralık düzenek kuran bir kişi, görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı.

Haberler - DHA 01.12.2021 - 12:08

Ehliyet sınavında 20 bin liralık kopya düzeneğiyle yakalandı

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'in Silifke ilçesinde bir kişi girdiği ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı.

Silifke E-Sınav Merkezi'nde 29 Kasım'da ehliyet sınavına giren N.K.'nin kopya çektiğinden şüphelenen görevliler, polise haber verdi.

Gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, N.K.'nin üzerinde yaptığı aramada, korse içerisine gizlenmiş kamera düzeneği, bel kısmında bulunan beyaz torba içerisinde cep telefonu, taşınabilir modem, kulak içi kablosuz kulaklık buldu.

Sorgusunda kopya düzeneğini 20 bin TL karşılığında B.Ç’nin hazırladığını itiraf eden N.K.(39), 12 bin TL ödeme yaptığını, sınavın ardından da 8 bin TL daha ödeme yapacağını söyledi.

Şüpheli B.Ç aranırken, N.K., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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