Ehliyet sınavında kopya girişimine suçüstü: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lisede ehliyet sınavına giren Muammer K.’nin elektronik cihazlarla dışardan yardım alacağını tespit etti.

Ekipler, gizli kopya düzeneğiyle sınava giren Muammer K. ile kent dışından gelip okula yakında otomobilde düzeneği yöneten Cezmi K.'yi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve otomobildeki aramalarda, 2 mikro casus kulaklık, 1 kamufle edilmiş yaka kamerası, 2 mobil internet aktarım cihazı, 3 cep telefonu, 1 düzenek bataryası, 5 küçük kulaklık pili, 4 SIM kart, 1 cımbız, 1 düzenek için hazırlanmış düğme, 2 şarj adaptörü ve kablosu ile 2 bant ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi kanununa muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alındı.