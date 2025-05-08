Ehliyet sınavında kopya: Kulaklık hastanede çıkarıldı

Kırklareli'de ehliyet sınavına giren M.Y. kopya düzeneğiyle yakalandı. M.Y.'nin kulağına taktığı kulaklık ise hastanede tıbbi müdahaleyle çıkarıldı.

Ehliyet sınavında kopya: Kulaklık hastanede çıkarıldı

Şehit Astsubay Göktan Özüpek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınavına giren M.Y.'nin üzerinden sesler geldiğini duyan gözetmen, durumu polise bildirdi. Salona gelen polis ekipleri, kontrolünde, M.Y.'nin kulağına dışarıdan görünmeyecek şekilde yerleştirilmiş kulaklık, kamera düzeneği içeren kauçuk kaplamalı kopya cihazı, sim kart ve ses cihazı tespit etti.

KULAKLIK ÇIKARILAMADI, HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

M.Y.'nin kulağının içine yerleştirdiği kulaklık çıkarılamayınca hastaneye götürüldü. Kulaklığı hastanede tıbbi müdahaleyle çıkarılan M.Y. hakkında işlem başlatıldı.

Ehliyet sınavında kopya: Kulaklık hastanede çıkarıldı - 1

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