Ehliyet sınavında kopya: Kulaklık hastanede çıkarıldı

Kırklareli Şehit Astsubay Göktan Özüpek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ehliyet sınavına giren M.Y.'nin üzerinden sesler geldiğini duyan gözetmen, durumu polise bildirdi. Salona gelen polis ekipleri, kontrolünde, M.Y.'nin kulağına dışarıdan görünmeyecek şekilde yerleştirilmiş kulaklık, kamera düzeneği içeren kauçuk kaplamalı kopya cihazı, sim kart ve ses cihazı tespit etti.

KULAKLIK ÇIKARILAMADI, HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

M.Y.'nin kulağının içine yerleştirdiği kulaklık çıkarılamayınca hastaneye götürüldü. Kulaklığı hastanede tıbbi müdahaleyle çıkarılan M.Y. hakkında işlem başlatıldı.