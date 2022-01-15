Ehliyet sınavında maskeye kopya  düzeneği

Sakarya'da ehliyet sınavına giren üç kişi, kopya düzeneğiyle yakalandı.



Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serdivan ilçesindeki sınav merkezinde ehliyet sınavına girecek olan sürücü adaylarının üzerinde arama yaptı.

Üç kişinin üzerinde; kopya çekerken kullanmak istedikleri 3 kulak içi kulaklık, 3 Wi-Fi cihazı, 3 mikrofon, cerrahi maskeye yerleştirilen 2 düğme kamera ve gömleğe yerleştirilmiş 1 düğme kamera ele geçirildi. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.