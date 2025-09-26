Ehliyet sınavları için uyarı. Düzenek ve jokerlere kanmayın.

Ehliyet sınavını geçemeyen adayların sıkça başvurduğu bazı yöntemler giderek yaygınlaşıyor ve bu durum yetkililerin de dikkatini çekmeye başladı.

Sınavda kopya düzeği kullanmada belirgin artış var. Sınavlarda yapılan denetimlerde düzenek kullananlar sürekli yakalanıyor.

Kolay yoldan ehliyet almak isteyenlerin başvurduğu iki yöntem dikkat çekiyor. Sınava "joker" adı verilen bir başkasını girmesini sağlamak veya sınavda "düzenek" adı verilen yöntemle kopya çekmek.

CİDDİ ELEKTRONİK BİLGİSİNE İHTİYAÇ VAR

Sınav düzeneği, bir mikro kamera, Wi-Fi cihazı, telefon hattı, mikro kulaklık ve karttan oluşuyor. Sistem adayın soruları okurken bir başkasının da aynı anda kamera ile soruları görerek yanıtlaması üzerine kurulu. 23 Şubat'ta yakalanan bir kadın aday bu cihazlarla sınava girdiğini anlatırken, şöyle demişti:

"Düzeneği, kendimce görünmeyecek şekilde yerleştirdim ve sınava girdim. Düzenek sayesinde sınavı bitirdim ve sınav salonundan ayrılmak istediğim esnada salonda bulunan polis memurlarından biri benden şüphelenerek üzerimi aramak istedi."

"Bunun üzerine düzeneği çıkararak kendi isteğimle polise teslim ettim. Yavaş okumamdan dolayı sınavı geçemeyeceğimi düşündüğüm için bu düzeneği kullandım. Sadece ehliyet almak istemiştim, çok pişmanım. Bir daha asla tekrarlamayacağım."

DÜZENEK İÇİN 15 BİN LİRA İSTENİYOR

Kütahya'da yaşanan bir başka olayda ise, Bekir K. isimli bir aday, 6 kez başarılı olamadığı için sınava düzenekle girdiğini söyledi. Bu aday ödediği ücreti şöyle anlattı:

"Ehliyet sınavından geçemeyince böyle bir yol buldum. İnternetten yaptığım araştırmada birini buldum. Sınavı geçmem halinde 15 bin lira vermek üzere anlaştım. Sınav günü tanımadığım kişi ilçeye geldi. Üzerime kamera ve kulaklık düzeneğini kurdu."

GÖMLEK DÜĞMESİNDE KAMERA SİSTEMİ

Bu olayda Bekir K.'ya yardımcı olan isim de yakalanmıştı.

Sınavda gömlek düğmesi görünümlü gizli kamerayla soruları karşı tarafa gösteren Bekir K, kulaklık sayesinde de cevapları alıp işaretleme yaptı. Bu sırada sınav görevlisi dijital kopya düzeneğini fark etti. Aday yakalandı ve gözaltına alındı.

Adaya soruları yanıtlayan kişinin evinde, kopya düzeneği için sim kart okuyucu, verici ve alıcı cihaz ele geçirildi. Polis ekipleri, soruların cevaplarını görüp, kulaklıkla ona doğru cevapları söyleyen diğer şüphelinin ise daha önce aynı suçtan 7 kaydı bulunan Fecri K. olduğunu tespit etti.

Bu olayda da görüldüğü gibi, bu düzenekleri satanlar ve adaya yardımcı olacağını ileri sürerek para alanlar genelde sabıkalı isimler. Düzenekler anlaşıldığı kadarya adayla anlaşıldığı zaman geçici hizmet veriyor, yani adaya yerleştiriliyor, sınav sonrası geri alınıyor ve başka adaylarda da kullanılıyor.

Düzenekler aslında ucuz sistemler değil ve sıradan bir adayın bu sistemi kurması mümkün değil. Bu sistemleri daha yüksek bedelle satanlar var. Sistemin çalışması için, wifi bağlantı cihazı, düğme şeklinde mikro kamera düzeneği, 2 adet sim kart girişli cihaz ve 2 veya 3 adet mikro kulak içi kulaklık ile mikrofonun uyumlu çalışması gerekiyor.