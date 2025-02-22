Ehliyet sınavları iptal mi edildi? İptal edilen ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? İstanbul Valisi duyurdu
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hafta sonu kursların ve ehliyet sınavlarının kar yağışı nedeniyle yapılmayacağını duyurdu. Söz konusu kurs ve sınavlara katılım sağlayacak adaylar ise şimdi tarih araştırmalarına başladı. Peki, ertelenen ehliyet sınavı ne zaman yapılacak?
İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları'nda (MTSK) gerçekleştirilecek sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verildi.
VALİ GÜL'DEN ERTELEME AÇIKLAMASI
İstanbul Valisi Davut Gül, X hesabından yaptığı açıklamada, kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceğini belirterek iptal açıklamalarını duyurdu.
Gül, "İlimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim rehabilitasyon merkezleri/kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.
ERTELENEN SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Ertelenen Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimlerinin ne zaman yapılacağı belli değil.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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