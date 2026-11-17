İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü de 2026 sonuna kadar, geçerlilik süresi sona eren 112 bin 791'i kimlik kartı ve 374 bin 805'i sürücü belgesi , toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerektiğini açıkladı.

Gelecek 5 yıllık dönemde ise 45 milyon 568 bin 72'si kimlik kartı, 13 milyon 230 bin 620'si sürücü belgesi, toplam 58 milyon 798 bin 692 belgenin yenilenmesi gerekecek.

Yenilenmesi gereken belge sayısı 2027'de 10 milyon 804 bin 315, 2028'de ise 13 milyon 671 bin 443 olacak.

YENİ KARTINI 2019'DA ÇIKARTANLAR DİKKAT

2029 yılında ise 12 milyon 479 bin 520 kimlik kartı ile 3 milyon 997 bin 129 sürücü belgesi olmak üzere toplam 16 milyon 476 bin 649 belgenin geçerlilik süresi sona erecek.

Geçerlilik süresi dolacak belge sayısı 2030'da 8 milyon 376 bin 24, 2031'de 9 milyon 470 bin 261 olacak.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN ÇAĞRI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de kimlik kartı ve sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerine ilişkin uyarıda bulundu.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dijital dönüşümünün en önemli adımı olan yeni tip kimlik kartları ile sürücü belgelerinde 10 yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Kimlik kartlarının 10, sürücü belgelerinin ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olan geçerlilik sürelerinin, ilk verilen kart ve belgelerde dolmaya başladığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2026 yılı sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekmektedir. Süresi sona eren kimlik kartları ve sürücü belgeleri geçersiz hale geleceğinden, kıymetli vatandaşlarımızın resmi işlemlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına yenileme işlemlerini zamanında yapmaları önem arz etmektedir."

YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yenileme işlemleri öncelikle "http://randevu.nvi.gov.tr", e-Devlet veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu alınması gerekiyor.

Randevu alındıktan sonra ödenecek tutarın anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital kanallar aracılığıyla ödenerek nüfus müdürlüklerine müracaat ediliyor.

Başvurunun ardından ise yeni belgeler belirtilen adreslere teslim ediliyor.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılı itibarıyla T.C. kimlik kartı yenileme ücreti ise 220 lira olarak belirlendi.

2016 sonrası alınan sürücü belgesi için yenileme işlemleri için de ilgili kurumlara Vakıf Hizmet Bedeli için 425 lira, Değerli Kağıt Bedeli için ise bin 690 lira ile toplam 2 bin 115 lira ödenmesi gerekiyor.

Ocak ayında yeniden değerlendirme oranı kadar artış yaşanacak.