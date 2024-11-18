Ehliyet yenileme harcı ne kadar? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Aralık 2024'te sona erecek eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını bildirdi. İşte, ehliyet yenilerken gerekli belgeler...



EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER



İlk kez ehliyet almanın dışında eski tip 2016 öncesi alınan sürücü belgeleri ve 2016 sonrası alınan yeni tip sürücü belgelerinin yenileme işlemlerinde vakıf hizmet bedeli ve değerli kağıt bedeli ödenir.



Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

