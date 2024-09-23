Ehliyet yenileme ne zaman bitecek? İşte sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin ne zaman olduğu merak konusu oldu. Yeni sürücü belgesi için başvurular nüfus müdürlüklerinden yapılacak. Randevular ise hem internetten hem de Alo 199 nüfus müdürlüğü destek hattından alınacak. Peki, ehliyet yenileme ne zaman bitecek?

Ehliyet yenileme ne zaman bitecek? İşte sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih

değiştirme süresinin ne zaman biteceği yıl sonuna doğru gündemde yer almaya başladı. Eski tip ehliyetini yeni ehliyetle değiştirecek olan pek çok sürücü de belirlenen son tarihe odaklandı. İşte, sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih...

EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN SON?

Sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihi 31 Aralık'ta sona eriyor.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.

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