Ehliyet yenileme son tarih: Ehliyet yenileme başvuruları ne zaman bitecek?

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre 2022'de uzatılmıştı. Öte yandan belirtilen süre sonuna kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.



EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN SON?



Sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihi 31 Aralık'ta sona eriyor.



NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA



Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.



Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.



EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER



Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.