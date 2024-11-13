Ehliyet yenileme randevusu alma işlemi, eski tip ehliyetlerini yeni tip ehliyetlerle değiştirmemiş olan sürücüler tarafından merak ediliyor. Eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sürücülerin ehliyetleri geçersiz sayılacak. Peki, ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek? NVİ ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler?



EHLİYET YENİLEME SÜRESİ NE ZAMAN BİTECEK?



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu bildirdi. Binlerce sürücünün ceza almamak için yıl sonuna kadar ehliyetlerini yenilemesi gerekiyor.



Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.



EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?



Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.