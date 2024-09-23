Ehliyet yenilemek için son gün ne zaman? Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler neler?

Sürücü belgelerinin yenilenmesi için son gün yaklaşıyor. Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek. Peki, ehliyet yenilemek için son gün ne zaman? Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler neler?

Ehliyet yenilemek için son gün ne zaman? Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler neler?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu bildirdi. Binlerce sürücünün ceza almamak için yıl sonuna kadar ehliyetlerini yenilemesi gerekiyor.

Ehliyet yenilemek için son gün ne zaman? Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler neler? - 1

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

Ehliyet yenilemek için son gün ne zaman? Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler neler? - 2

YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.

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