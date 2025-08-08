Ehliyeti iptal edilmişti, bu sefer drift yaparken yakalandı

Kahramanmaraş'ta ehliyeti iptal edilen adam, bu kez drift yaparken yakalandı.

Trafik polisleri, dün Göksun Sanayi Sitesi yönünde drift yapan aracı durdurdu.

Ekipler, daha önce başta iki kez alkollü araç kullanmak olmak üzere çeşitli ihlaller nedeniyle birçok kez hakkında ceza yazılan ve ehliyeti iptal edilen sürücü Sait A.'nın alkollü olduğunu tespit etti.

Sait A.'ya, sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak, alkollü araç kullanmak ve drift atmaktan toplam 83 bin 744 lira ceza uygulandı, otomobili de 60 gün trafikten men edildi.