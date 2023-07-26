Ehliyetine 2081 yılına kadar el konulan taksici yakalandı

İstanbul Fatih'te taksicilere yönelik denetim yapıldı. Denetimler sırasında 5 taksi trafikten men edilirken, ihtara rağmen durmak istemeyen bir taksicinin ehliyetine 13 kez alkollü araç kullanmaktan 2081'e kadar el konulduğu ortaya çıktı.

Ehliyetine 2081 yılına kadar el konulan taksici yakalandı

Fatih'te polis ekipleri, taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetim sırasında kısa mesafe yolcu almayan, yolcu seçen ve taksimetre açmayan sürücülere ceza yazıldı.

Emniyet kemeri takmayan yolculara da ceza yazıldı. Denetimde 40 bin liralık ceza kesilirken 5 otomobil trafikten men edildi. 

Ehliyetine 2081 yılına kadar el konulan taksici yakalandı - 1

''DUR'' İHTARINA UYMAYAN TAKSİCİNİN EHLİYETİNE 2081 YILINA KADAR EL KONULMUŞ

Polis ekiplerinin durdurmaya çalıştığı bir taksi sürücüsü denetim noktasından kaçmak istedi.

Ekipler tarafından durdurulan taksinin sürücüsü B.T.'nin ehliyetine 13 kez alkollü araç kullanmaktan 2081 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.

B.T.'ye ''Ehliyetsiz araç kullanma'', ''Dur ihtarına uymama'' suçlarından 21 bin lira ceza kesildi. B.T.'nin aracı da trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ayrıca birçok belgenin de eksik olduğu öğrenildi.

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