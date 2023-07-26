Ehliyetine 2081 yılına kadar el konulan taksici yakalandı

''DUR'' İHTARINA UYMAYAN TAKSİCİNİN EHLİYETİNE 2081 YILINA KADAR EL KONULMUŞ



Polis ekiplerinin durdurmaya çalıştığı bir taksi sürücüsü denetim noktasından kaçmak istedi.



Ekipler tarafından durdurulan taksinin sürücüsü B.T.'nin ehliyetine 13 kez alkollü araç kullanmaktan 2081 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.

B.T.'ye ''Ehliyetsiz araç kullanma'', ''Dur ihtarına uymama'' suçlarından 21 bin lira ceza kesildi. B.T.'nin aracı da trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ayrıca birçok belgenin de eksik olduğu öğrenildi.