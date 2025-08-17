Ehliyetini 21 gün önce almıştı, Kağıthane'yi birbirine kattı

İstanbul'da direksiyon hakimiyetini yitiren bir sürücü bir taksi ile motosiklete çarptı, ardından park halindeki bir otomobile çarpıp durabildi.

Kaza, 14 Ağustos Perşembe günü saat 14.45 sıralarında Kağıthane'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sokakta 34 DIL 168 plakalı otomobille ilerleyen Arda A., caddeye dönüş yapmak istedi.

ÖNCE TAKSİYE SONRA MOTOSİKLETE ÇARPTI

O sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Arda A.'nın kullandığı araç, önce Mustafa S.'nin kullandığı 34 TDR 63 plakalı taksiye çarptı.

Araç ardından aynı caddede karşı yönden gelen ve 34 KRC 373 plakalı motosikletteki Ahmet ve Havva Nur Ş. çiftine, daha sonra da park halinde bulunan 34 FU 1173 plakalı araca çarparak durabildi.