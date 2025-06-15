Ehliyetsiz motosikletli kaza yaptı
Karaman'da kontrolden çıkan motosiklet, seyir halindeki araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, motosiklet sürücüsü ehliyetsiz çıktı.
Karaman'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kaza yaptı.
Kaza, Elmaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. (17) idaresindeki 70 ACN 237 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Yaklaşık 15 metre sürüklenen motosiklet seyir halindeki S.D. yönetimindeki 70 BA 971 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekibi motosiklet sürücüsünün tedaviyi kabul etmemesi üzerine olay yerinden ayrıldı.
Polis, ehliyetsiz olduğunu belirlediği motosiklet sürücüsü E.S.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 667 lira ceza yazdı.
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