Ehliyetsiz otomobil sürücüsü taksi ile çarpıştı

Alınan bilgiye göre, T.K. yönetimindeki otomobil, D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyir halindeyken Tavşantepe mevkiinde, ticari taksiyle çarpıştı, ardından bariyerlere savruldu.



Polis, kara yolunda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan T.K.'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.



İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Ehliyeti olmadığı öğrenilen T.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kaza yapan araçların çekilmesinin ardından bölgede trafik akışı normale döndü.

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