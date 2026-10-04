Ehliyetsiz, plakasız, 16 yaşındaki motosiklet sürücüsüne 351 bin lira ceza

Kocasinan ilçesinde devriye görevi yapan polis ekiplerinin durdurmak istediği plakasız motosiklet sürücüsü F.C.Ö. (16) kaçmaya başladı.

Şüpheli kovalamaca sonucu Gevhernesibe Mahallesi Alpay Geçidi Sokak üzerinde polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, "ehliyetsiz ve plakasız araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak", "ters yönde ilerlemek" gibi çeşitli trafik ihlallerinden 351 bin lira idari para cezası kesildi.

Motosiklet ise trafikten menedilerek otoparka çekildi.