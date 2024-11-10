Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız motosiklet kulanan sürücüye 23 bin TL ceza

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağı yakınlarında motosiklet uygulaması yapan polis ekipleri plakası ve kaskı olmayan bir motosiklet sürücüsünü durdurdu.

A.K. isimli sürücünün yapılan kontrollerinde motosikletin plakasız, sürücünün ise ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Motosiklet sürücüsüne plakasız, ehliyetsizlik ve kask kullanılmamaktan 23 Bin TL cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin ise aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.