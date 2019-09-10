2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber okul servisleri de trafiğe çıktı. İstanbul'da da 20 bin okul taşıtı yollardaydı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 07.00 sıralarından itibaren şehrin birçok noktasında okul servislerine yönelik trafik denetimi yaptı. Kontrol noktalarından biri de Zincirlikuyu oldu. Polis ekipleri servis araçlarındaki 'Dur' ve 'Okul Taşıtı' levhalı ikaz ışıklarını, emniyet kemerlerini, aracın genel görünüşünü, muayene belgelerini, ehliyet, ceza puanlarıyla ilgili evrakları ve sürücülerin evraklarını denetledi. Polis ekipleri yaklaşık 100 servis aracını denetime aldı. 12 servis aracına cezai işlem uygulandı.



CEZADAN SONRA KAYIPLARA KARIŞTI



Hürriyet gazetesinden Fırat Alkaç’ın haberine göre, Zincirlikuyu'da durdurulan bir özel okul servisindeki sürücü, rehber ve öğrencilerin kemerleri takılı, ikaz lambalar ise çalışıyordu. Araç uygulama noktasında örnek bir servis aracı olarak gösterildi. Ancak sürücüsü Yıldırım Şen'in kimlik bilgileri incelendiğinde gerçek ortaya çıktı. Trafik ekiplerinin denetleme sırasında durdurdukları servis sürücüsü Şen'in bilgisayar kontrolünde hiç ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. 2 bin 18 lira para cezası kesilen Şen yaptığı açıklamada, "Lütfen beni çekmeyin. Patron görmesin. İsten kovar" dedi.



Polislerin servis minibüsünü bağladığı Şen, ceza kesilmesinin ardından önce aracının yanına gitti. Burada bir süre duran ve sigara içen Şen, aracın etrafında tur atmaya başladı. Şen, daha sonra aracın arkasından uzaklaşarak kayıplara karıştı.



ÖĞRENCİLER BİR SAAT BEKLEDİ



Öğrenci servisindeki rehber ise Yıldırım Şen'in kendilerini bırakarak gitmesine tepki gösterdi. Okul servisinde rehberlik yapan kadın, "İki hafta önce bizim şirkette işe başladı. İşe girerken ehliyetini kaybettiğini söylemiş. Ehliyetinin bir fotokopisiyle diğer belgelerini şirkete verip işe başlamış. Biz ehliyeti olduğunu biliyorduk. Şimdi polisler hiç ehliyeti olmadığını söyledi. Şok oldum. Yıldırım beyin değişik tavırları vardı. İlgisiz, dalgın bir kişiydi. Bu durumu şirkete iletmiştim. Şimdi de bizi bırakıp gitti. Öğrencilerle ortada kaldık" diye konuştu.



Servis aracının rehberi firmayı arayarak ehliyeti olan bir sürücünün denetim noktasına gelmesini istedi. Yaklaşık bir saat sonra başka bir servis aracı uygulama noktasına gelerek öğrencileri aldı. Araç ise otoparka çekildi.

