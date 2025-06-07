Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çarptığı aracıyla bir kişinin ölümüne neden olan ehliyetsiz 14 yaşındaki sürücü tutuklandı.
Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde ehliyetsiz ve geçen yıl makineye sıkıştırması sonucu sağ kolunu kaybeden Muhammed Y.'nin (14) kullandığı otomobil, karayolundan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Akkalem'e (44) çarptı.
60 metre sürüklenerek adam feci şekilde can verdi.
Ehliyetsiz otomobil sürücüsü ise olay yerinden hızla kaçtı.
Ekipler, yaya olarak kaçan sürücü ve arkadaşları Melih K. (15) ile Bülent E. (14)'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şüpheliler hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.
Mustafa Akkalem'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.
Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen sürücü, "Taksirle adam öldürme" suçundan tutuklandı.
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