Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çarptığı aracıyla bir kişinin ölümüne neden olan ehliyetsiz 14 yaşındaki sürücü tutuklandı.

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde ehliyetsiz ve geçen yıl makineye sıkıştırması sonucu sağ kolunu kaybeden Muhammed Y.'nin (14) kullandığı otomobil, karayolundan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Akkalem'e (44) çarptı.

60 metre sürüklenerek adam feci şekilde can verdi.

Ehliyetsiz otomobil sürücüsü ise olay yerinden hızla kaçtı.

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı - 1 Polis ekipleri, kaza yapan aracı olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki arsa da terk edilmiş halde buldu.

Ekipler, yaya olarak kaçan sürücü ve arkadaşları Melih K. (15) ile Bülent E. (14)'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şüpheliler hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Mustafa Akkalem'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen sürücü, "Taksirle adam öldürme" suçundan tutuklandı.

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