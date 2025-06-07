Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde ehliyetsiz ve geçen yıl makineye sıkıştırması sonucu sağ kolunu kaybeden Muhammed Y.'nin (14) kullandığı otomobil, karayolundan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Akkalem'e (44) çarptı. 60 metre sürüklenerek adam feci şekilde can verdi. Ehliyetsiz otomobil sürücüsü ise olay yerinden hızla kaçtı.

Polis ekipleri, kaza yapan aracı olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki arsa da terk edilmiş halde buldu.

Ekipler, yaya olarak kaçan sürücü ve arkadaşları Melih K. (15) ile Bülent E. (14)'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şüpheliler hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Mustafa Akkalem'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen sürücü, "Taksirle adam öldürme" suçundan tutuklandı.