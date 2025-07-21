Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda motosikletine yakıt doldurtan İkra A. (21), gaza aniden basınca motosiklet süratlenerek kontrolden çıktı.



Sürücüsünün durduramadığı motosiklet, akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmında sürücüsü tarafından yıkanan otomobile çarptı.



Otomobile çarpan motosikletten savrularak yere düşen İkra A., kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilini yıkayan sürücü büyük şaşkınlık yaşadı.



Motosiklet sürücüsü İkra A.'ya "Ehliyetsiz araç kullanmak"tan 18 bin 678 TL, "Muayenesiz trafiğe çıkmak" suçundan 4 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.