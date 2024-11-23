Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kullandığı otomobil önündeki otomobile çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Ahmet Türkel Çevre Yolu’nda meydana geldi.

Ehliyetsiz sürücü Ahmet M.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, aynı yöne giden Serhat A. (31) yönetimindeki otomobile çarpıp refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Eren C. (16) ile Ayşe S. (37) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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