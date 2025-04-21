Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Saygın Mahallesi'nde Salih D.'nin kullandığı otomobil ile Selahattin G.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.



Kazada her iki sürücü ile birlikte Mehmet Emin D., Mehmet D., Elif G. ve Muhammed Emir G. yaralandı.



Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Sürücülerden Salih D.'nin ehliyetsiz olduğu ve babasının otomobilini izinsiz alarak akranlarıyla birlikte gezmeye çıktığı iddia edildi.

