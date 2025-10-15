Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: Bir ölü, 3 yaralı

Ehliyetsiz sürücü Eren E.'nin (15) kullandığı otomobil, ilçenin Döğer Beldesi Emre Gölü mevkisinde, Mücahit K.'nın (29) kullandığı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, Eren E. hayatını kaybetti, Adnan S. (15), Ali Adem K. (14) ve Mücahit K. (29) ağır yaralandı.



Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.