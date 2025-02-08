Ehliyetsiz sürücü dehşeti, kaldırımda duran kıza çarptı! 14 yaşındaki Semanur yaşam mücadelesi veriyor

Kaza, 1 Şubat Cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesi Uluabatlı Hasan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 17 yaşındaki sürücü, ticari araçla okul bölgesinde hızla ilerlerken, kontrolünü kaybedip önce 2 araca, ardından voleybol maçına gitmek için dışarı çıkan ve yolun karşısına geçmek için kaldırımda bekleyen 14 yaşındaki Semanur Akdere'ye çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan genç kız, kanlar içinde yerde kalınca yardımına çevredekiler koştu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akdere, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi. "KIZIMI KAN REVAN İÇİNDE BULDUM" Hayati tehlikesi bulunan Semanur'un yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi devam ederken, hastanenin önünden bir an ayrılmayan baba Sinan Akdere, "Cumartesi bana bir telefon geldi. Kızımın kaza yaptığını duyunca şok geçirdim. Olay yerine yakındım, hemen oraya gittim. Kızımı kan revan içinde gördüm. Ambulansa bindirip hemen hastaneye geldik. Çocuğum günlerdir yaşam mücadelesi veriyor" diye konuştu.

"ABİSİ YALAN SÖYLÜYOR"



Sözlerine devam eden Akdere, "Bu çocuktan daha çok abisinden şikayetçiyim. Abisi 'aracı benden kaçırdı' diye yalan söylüyor. Ceza almamak için böyle yapıyor. Benim yüreğim yandı. Ben adalete güveniyorum. Bu sürücünün bu aracı daha önce kullandığı ortada. Geçmişe yönelik kamera çalışması yapılırsa, 17 yaşındaki bu çocuğun daha önce de abisinden aracı alıp kullandığı ortaya çıkacaktır" ifddiasında bulundu.



Öte yandan, 17 yaşındaki sürücü tutuklanırken, abisi ise aracın kendisinden habersiz alındığını iddia ediyor.