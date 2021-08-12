Ehliyetsiz sürücü fren yerine gaza bastı, 3 kişiyi yaraladı

Kaza, dün akşam, Altındağ ilçesinde meydana geldi. Vedat A., 06 BUJ 771 plakalı otomobiliyle iş çıkışı evine giderken, ara sokaktan caddeye çıktığı sırada fren yerine gaza bastı.



Vedat A.'nın kontrolünden çıkan otomobil, caddedeki kahve önünde oturanlara çarptı.



Kazada Mehmet B., İdris B. ile ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Tedaviye alınan yaralılar hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.



EHLİYETİ YOKMUŞ



Kaza sonrası gözaltına alınan Vedat A.'nın sürücü belgesinin bulunmadığı, otomobili de yeni aldığı ortaya çıktı.



Vedat A.'nın, yanlışlıkla fren yerine gaza bastığını söyledi. Vedat A.'ya 'ehliyetsiz olarak araç kullanmak'tan para cezası kesildi.

