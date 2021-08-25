Ehliyetsiz sürücü kaldırıma çıktı: 1 kişi ağır yaralı

İstanbul Esenyurt'ta kontrolden çıkarak kaldırıma çıkan aracın çarptığı kadın ağır yaralandı.

Kaza, 20 Ağustos Cuma günü Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek için minibüs durağına doğru kaldırımda yürüyen Nuran Karacan'a, o sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç çarptı.



Kadın aracın önünde sürüklenirken panikleyen sürücü, kadının üzerinden geçerek olay yerinden kaçtı.

AĞIR YARALANDI



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.



Karacan'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından kadına çarpan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.



EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, plaka tespitinin ardından araç sahibine ulaştı. İfadesi alınan araç sahibi, kaza günü arabayı yeğeni Barış E.'nin kullandığını söyledi.



Barış E.'nin adresini tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürdü. Ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.