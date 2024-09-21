Ehliyetsiz sürücü kaldırıma daldı: 4 yaralı

Bursa'da ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Olayda dört kişinin yaralandığı bildirildi.

Ehliyetsiz sürücü kaldırıma daldı: 4 yaralı

Bursa'da, ehliyetsiz sürücü Kerem A.'nın (17) kullandığı otomobil, önce kaldırımda yürüyen yayaya ardından cipe çarparak takla attı. Kazada, otomobildeki 3 kişi ile yaya yaralandı.

, saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara Yolu Caddesi istikametinden, merkez istikametine ilerleyen ehliyetsiz sürücü Kerem A. yönetimindeki 16 BFT 900 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırımda yürüyen G.A.'ya, ardından 16 BDE 221 plakalı cipe çarparak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Kerem A. ile yanında bulunan E.K., A. D. ve yaya G.A. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekipleri bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tek şeritten kontrollü sağlanan trafik yol temizleme çalışması ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Özel okul kantinlerinde iki kat zam

TÜRKİYE HABERLERİ

İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı

İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı

Hakkari'de yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

Hakkari'de yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

Sulama tankeriyle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Sulama tankeriyle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

18 yıl önce kaybolan kadının oğlundan sonra gelini de tutuklandı

18 yıl önce kaybolan kadının oğlundan sonra gelini de tutuklandı

Bahar Candan'la birlikte 6 kişiye tahliye kararı

Bahar Candan'la birlikte 6 kişiye tahliye kararı

Atama Kararları Resmi Gazete'de | Altı üniversiteye rektör atandı

Atama Kararları Resmi Gazete'de | Altı üniversiteye rektör atandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...