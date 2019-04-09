İstanbul'da Beykoz'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı kişi hayatını kaybetti.



Olay, geçtiğimiz 30 Mart Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Beykoz Soğuksu Cengizhan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Çavuşbaşı’nda bir tamirhanede çalışan 18 yaşındaki Salih Usta, öğle saatlerinde babasının otomobilini alarak Soğuksu’ya doğru yola çıktı.

Bir süre sonra cadde üzerine gelen gencin kullandığı araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırımı aştı. Tel örgülere çarpan ancak duramayan araç takla atarak kaldırımda yürüyen 57 yaşındaki Ziya Kaya’ya çarptıktan sonra yola uçtu.



Çarpmanın etkisiyle Kaya ağır yaralanırken, genç sürücü Usta ise hafif şekilde yaralandı. Genç takla atan aracın içerisinden çıkarken, çevredeki vatandaşlar ise kazayı sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, dakikalarca kalp masajı yaptıkları Kaya’yı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Beykoz Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Burada ameliyata alınan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Salih Usta ifadesi alınmak üzere Paşabahçe Polis Merkezine götürüldü.



Ehliyetsiz olduğu tespit edilen Salih Usta sevk edildiği Beykoz Adliyesi’nde çıkartıldığı mahkemece “taksirle adam öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Beykoz Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

