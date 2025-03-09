Ehliyetsiz sürücü kaza yapıp kaçtı! 4 kişi yaralandı

Manavgat ilçesinde 5017 sokaktan Çetin Emeç Caddesine çıkan H. O. Y.’nın kullandığı otomobilin, aynı caddede seyir halindeki Ali A.’nın kullandığı araca çarptı. Aşırı süratli olduğu belirtilen otomobil, çarpmanın ardından refüjde bulunan trafik tabelaları ve refüj bordürünü parçaladıktan sonra takla atarak ters döndü.



Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Naci K. ve Berk H. yaralanırken, yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



SÜRÜCÜ KAÇTI!



Diğer otomobilin sürücüsü Ali A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet A. K. ise araçlarını çekiciye yükledikten sonra kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Kazanın ardından trafik ekipleri gelmeden ters dönen araçtan çıkarak olay yerini terk eden otomobil sürücüsü H.O.Y.’nin bir süre sonra Şelale Polis Karakoluna gittiği öğrenildi.



H.O.Y.’nin sürücü belgesi olmadığı için olay yerini terk ettiği belirlenirken, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, olay yerini terk etmekten 4 bin 512 TL, araç sahibine de aracını sürücü belgesiz birisine kullandırmaktan 18 bin 677 TL olmak üzere toplam 41 bin 866 TL para cezası uygulandı.